Онколог: Полностью предотвратить рак люди не в силах

12 октября 201912:02
Ольга Болдырева

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что отказ от вредных привычек снижает риск возникновения рака.

Роспотребнадзор нaзвaл способ снижения рискa онкологии. По словaм специaлистов, для этого нaдо снизить количество потребляемого крaсного мясa. Зaменить его советуют нa рыбу или мясо птицы.

Почти кaждый третий случaй рaкa связaн с непрaвильным питaнием, мaлоподвижностью, курением и употреблением aлкоголя, отмечaется в публикaции. От последних двух грaждaнaм тaкже предложили откaзaться.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН подтвердил выводы Роспотребнадзора о взаимосвязи вредных привычек и возникновения раковых заболеваний.

«Когда мы говорим о возможных причинах, которые приводят к заболеванию раком, надо иметь ввиду факторы внешнего воздействия, на которые мы можем повлиять. И с этой точки зрения Роспотребнадзор прав, потому что курение, неправильное питание, недостаточная активность, потребление алкоголя – те привычки, которые способствуют возникновению раковых заболеваний. И на них мы можем повлиять самостоятельно. Мы можем от них отказаться и снизить риски для своего здоровья», - считает медик.

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Андрей Пылев при этом напомнил, что на большинство факторов развития онкологических заболеваний человек повлиять не в силах или его влияние сводится к минимуму.

«Так, есть определенный набор заболеваний, которые в ряде случаев могут развиться в злокачественную опухоль. Есть генетическая предрасположенность к раку по определенным болезням и другие объективные причины, которые не зависят от конкретного пациента», - отметил эксперт.

Ранее онколог, президент противоракового общества, приглашенный профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе рассказал в эфире НСН, сколько нужно ежедневно употреблять кисло-молочных продуктов в целях профилактики рака.

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ФОТО: pixabay.com
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