«Вышли из тени»: В России указали на взрывной спрос на виниловые пластинки

Портал Music Week ранее сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 года продажи физических альбомов выросли на 3,2%. Всего было продано более восьми миллионов копий. При этом потребление музыки в стриминговом формате увеличилось на 11% в годовом исчислении до почти 88 миллионов единиц. Однако в связи с ростом интереса к винилу продажи компакт-дисков сильно снизились. Тем не менее, меломаны, которые любят физические копии альбомов, способствуют развитию этого сегмента рынка. Кононов отметил взрывной рост спроса на винил за последние три года.

«Продажи виниловых пластинок с 2021 года выросли на 50% по всему миру. При этом в 2023 году рост в мире составил примерно 200%, по России — 50%. Кроме того, в течение текущего года наблюдается тенденция по развитию интереса к аудиокассетам и компакт-дискам, но не такая сильная. Эти форматы никуда не делись, напротив, они стали более активно продаваться и продвигаться музыкальными магазинами. Спрос на них стабилен, просто раньше он публично не освещался, был в тени. Аудиокассет стали выпускать и продавать гораздо больше. Даже есть лейблы, которые стали выпускать только кассеты. Вырос и вторичный рынок — появились специальные сайты по продаже музыки на носителях», — сказал Кононов.

Собеседник НСН добавил, что место западноевропейских брендов, выпускающих аппаратуру для винила, на российском рынке занимают китайские конкуренты.

«На этом рынке есть некая стагнация, цены сильно выросли, стало довольно трудно поставлять аппаратуру для винила западноевропейских брендов. Но при этом сейчас на рынок активно выходят китайские производители, которые стараются делать точные копии старых европейских брендов. Через AliExpress можно купить проигрыватели, фонокорректоры, усилители и прочие сопутствующие товары. Развиваются и отечественные бренды по производству техники, но только в плане акустических систем», — подытожил он.

Ранее Кононов заявил, что увеличение стоимости виниловых пластинок в России до 30% не отпугнет поклонников, их все равно будут покупать.

