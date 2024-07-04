Виниловым пластинкам в России предрекли подорожание на 30% из-за санкций ЕС

Магазины виниловых пластинок ранее предупредили, что в связи с новым пакетом санкций, все найденные при ввозе пластинки будут уничтожать без уведомления и компенсации. Кононов отметил, что спрос на виниловые пластинки растет.



«Сильно вырастут цены на все товары, связанные с виниловыми пластинками. Думаю, повышение цен составит 20-30%. Кроме того, будет расти серый импорт, пластинки начнут везти через третьи страны. Спрос есть, он очень велик, все больше людей приходят в эту тему, погружаются в нее. Повышение цен не оттолкнет поклонников винила, не станет помехой для конечного потребителя», - сказал собеседник НСН.

Ранее худрук театра «Модерн» и по совместительству обладатель огромной коллекции винила Юрий Грымов рассказал «Радиоточке НСН», что виниловые пластинки - абсолютно живая и тактильная история, а также признался, что его коллекция насчитывает более 10 тысяч пластинок.

