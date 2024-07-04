Виниловым пластинкам в России предрекли подорожание на 30% из-за санкций ЕС
Европейские санкции приведут к подорожанию виниловых пластинок в России до 30%, а также к росту серого импорта, заявил НСН Святослав Кононов.
Увеличение стоимости виниловых пластинок в России до 30% не отпугнет поклонников, пластинки все равно будут покупать, рассказал НСН соавтор YouTube-канала о виниловых пластинках Святослав Кононов.
Магазины виниловых пластинок ранее предупредили, что в связи с новым пакетом санкций, все найденные при ввозе пластинки будут уничтожать без уведомления и компенсации. Кононов отметил, что спрос на виниловые пластинки растет.
«Сильно вырастут цены на все товары, связанные с виниловыми пластинками. Думаю, повышение цен составит 20-30%. Кроме того, будет расти серый импорт, пластинки начнут везти через третьи страны. Спрос есть, он очень велик, все больше людей приходят в эту тему, погружаются в нее. Повышение цен не оттолкнет поклонников винила, не станет помехой для конечного потребителя», - сказал собеседник НСН.
Ранее худрук театра «Модерн» и по совместительству обладатель огромной коллекции винила Юрий Грымов рассказал «Радиоточке НСН», что виниловые пластинки - абсолютно живая и тактильная история, а также признался, что его коллекция насчитывает более 10 тысяч пластинок.
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