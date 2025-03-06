«Меняет жизнь!»: Путешественник Подрабинек вернулся в «Экспедицию-Трофи» спустя 15 лет
Телеведущий Марк Подрабинек по пути в Хабаровск рассказал спецкору НСН Олегу Виноградову, почему «Экспедиция-Трофи» разделила его жизнь на «до» и «после».
Участником зимней гонки «Экспедиция-Трофи» оказался известный путешественник, телеведущий Марк Подрабинек. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов выяснил у него, почему из двухнедельного путешествия по стране люди не возвращаются прежними.
Восемь команд автогонщиков 23 февраля отправились в путешествие на внедорожниках через всю Россию, выполняя различные задания. Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Сейчас заканчивается седьмой предпоследний этап. Команды проезжают в районе населенного пункта Глубокий в Амурской области, позади Ерофей Павлович, Большая Омутная, Улятка и Халан. Гонщики движутся вдоль границы с Китаем и должны финишировать в Хабаровске сегодня ночью. Марк Подрабинек признался, что 15 лет назад уже участвовал в «Экспедиции».
«Я поучаствовал в такой же экспедиции 15 лет назад, в 2010 году. С тех пор очень хотел сюда вернуться. Часто говорят про события, которые меняют жизнь, делят ее на «до» и «после». Часто это просто громкие слова, но в случае с «Экспедицией-Трофи» это прям в яблочко. За две недели ты проживаешь отдельную жизнь, очень яркую и крутую. Я сейчас получаю большое удовольствие», - рассказал он.
По его наблюдениям, экспедиция меняет отношение к самым простым вещам, а также по-новому раскрывает родную страну.
«После первой экспедиции моя жизнь изменилась кардинально. История, которую ты проживаешь здесь, оставляет в тебе очень невесомый след, но это концентрированное впечатление делает тебя другим. Ты начинаешь по-другому относиться к расстояниям, к приключениям, к нашей стране, когда ты ее увидел от Мурманска до Владивостока. У тебя происходит переоценка. Так бывает в принципе со всеми путешествиями, но в случае с «Экспедицией-Трофи» это более концентрированная история. Изменения после этого более выпуклые. В процессе ты не думаешь, ты действуешь на рефлексах, все происходит довольно сумбурно. А потом ты выдыхаешь. На следующий день после Владивостока ты поймешь, что у тебя в жизни было вот такое…Появится огромная пища для размышлений, рефлексия, обдумывания», - предупредил он менее опытных участников гонки.
Также Подрабинек поделился журналистскими планами на это путешествие.
«У нас есть несколько идей, мы должны наснимать большое количество материла про экспедицию. Сейчас в гонке участвуют несколько человек, которые участвовали в ней 20 лет назад. Один из них русский, а другой американец. Сейчас мы едем все вместе и пытаемся порассуждать, как изменились наши жизни, как мы смотрим на мир, друг на друга сейчас. Должно получиться клёво», - пообещал он.
Ранее к зимней гонке из Мурманска до Владивостока «Экспедиция-Трофи» примкнул участник из США - предприниматель Свен Бивайлер. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов выяснил у иностранца, как его занесло на Байкал.
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