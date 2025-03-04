«Американец покоряет Байкал»: «Экспедиция-Трофи» вышла на международный уровень

К зимней гонке из Мурманска до Владивостока «Экспедиция-Трофи» примкнул участник из США - предприниматель Свен Бивайлер. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов выяснил у иностранца, как его занесло на Байкал.

Восемь команд автогонщиков 23 февраля отправились в путешествие на внедорожниках через всю Россию, выполняя различные задания. Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. На сегодняшний день они на предпоследнем этапе всей гонки - в пути от Байкала в Хабаровск. Виноградов заявил, что экспедицию теперь можно называть международной.

«Наше состязание теперь можно назвать международным: к экспедиции на Байкале примкнул зарубежный гость. В рядах замечен американец Свен Бивайлер. Он планирует проехать остаток пути, а это почти четыре тысячи километров, от Иркутска до Владивостока, посмотреть на красоты России. Для него Россия – не пустой звук. Он надеется на перезагрузку отношений двух стран», - поделился спецкор НСН.