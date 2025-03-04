«Американец покоряет Байкал»: «Экспедиция-Трофи» вышла на международный уровень
Спецкор НСН Олег Виноградов обнаружил в рядах участников «Экспедиции-Трофи» американца и расспросил его обо всем - о России, о гонке и о международных отношениях.
К зимней гонке из Мурманска до Владивостока «Экспедиция-Трофи» примкнул участник из США - предприниматель Свен Бивайлер. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов выяснил у иностранца, как его занесло на Байкал.
Восемь команд автогонщиков 23 февраля отправились в путешествие на внедорожниках через всю Россию, выполняя различные задания. Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. На сегодняшний день они на предпоследнем этапе всей гонки - в пути от Байкала в Хабаровск. Виноградов заявил, что экспедицию теперь можно называть международной.
«Наше состязание теперь можно назвать международным: к экспедиции на Байкале примкнул зарубежный гость. В рядах замечен американец Свен Бивайлер. Он планирует проехать остаток пути, а это почти четыре тысячи километров, от Иркутска до Владивостока, посмотреть на красоты России. Для него Россия – не пустой звук. Он надеется на перезагрузку отношений двух стран», - поделился спецкор НСН.
Бивайлер, в свою очередь, рассказал, что повстречал русских искателей приключений еще в 2000-х годах
«Я предприниматель из США, большую часть жизни я прожил в Калифорнии, в 20 милях от Мексики. Первый раз я встретил русских путешественников в начале 2000-х годов. Тогда они помогали мне в рейсах и пригласили путешествовать с ними. Когда я услышал про «Экспедицию-Трофи», я вызвался снова поучаствовать. Я очень рад быть здесь, ездить по льду и снегу, проводить время с друзьями. Говоря об отношениях России и США, я очень рад, что есть диалог. Я – обычный человек, а не политический эксперт, однако я считаю, что диалог – первый способ решения всех возникших проблем», - признался Бивайлер.
Цель участников заезда - собрать как можно больше точек культурной навигации - значимых для России мест. Гонщики получают баллы за выполнение заданий, по их количеству будет назван победитель «Экспедиции-Трофи».
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