«Скальпель, дети и душа!»: Детский омбудсмен Волынец о рок-музыке и «порочном» кино

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в интервью НСН рассказала об отношении к року и рэпу, указала на «клиповое мышление» молодежи и объяснила, как жили реальные дети, о которых попытались рассказать создатели сериала «Слово пацана».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных

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Главным рок-н-ролльным событием выходных в Москве станет концерт группы «Звери». Вячеслав Бутусов откроет февраль в Казани, «КняZz» – в Сочи, Валерий Кипелов – в Архангельске и Северодвинске, а Александр Пушной – в Уфе, ну а Дмитрий Маликов отметит 55-летие концертами в двух столицах.

Ирина Волынец сказала НСН, что любит рок-музыку и удивлена популярности группы «Руки Вверх!»

«Я не представляю своей жизни без музыки. Более того, открою секрет, я сама являюсь автором, поэтом и композитором, и исполняю свои песни. Всё зависит от настроения, но очень важно, чтобы это была качественная музыка. Жанр может быть любой. Я могу слушать и рэп, и техно, и дабстеп, и классическую музыку. Мне очень нравится такой крепкий наш русский рок. Это и "Воскресение»", и "Наутилус Помпилиус", "Ария", группа "Пикник", песни, которые не устаревают никогда. При этом я очень удивилась, когда узнала, что самые большие сборы за корпоративы и концерты у Сергея Жукова из группы "Руки Вверх!". Понятно, что о вкусах не спорят, но и во времена их первой популярности я не была фанаткой этой группы и тем более сейчас. Примитивные мелодии, очень примитивные тексты», - сказала Волынец.

При этом она согласилась с мнением, что рэп сегодня стал более бунтарским и протестным, чем рок.

«Молодые традиционно выступают в авангарде любого протеста. А сейчас более молодежной культурой является именно рэп, так сложилось исторически. Рок все-таки для более старшего поколения, потому что он был в авангарде в те годы, когда были молодыми наши родители. Они были тогда в протесте против всего, это извечный конфликт отцов и детей. А сейчас самое популярное направление у молодежи — это рэп, поэтому этот протест переместился в рэп», - отметила омбудсмен.

