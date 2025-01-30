«Скальпель, дети и душа!»: Детский омбудсмен Волынец о рок-музыке и «порочном» кино
Ирина Волынец сказала в эфире НСН, что любит «крепкий рок» от Бутусова до «Арии», сравнила со скальпелем сериал «Слово пацана» и объяснила, как вредят стране фильмы об изменах и обмане.
Музыка: «Наутилус» и протест
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в интервью НСН рассказала об отношении к року и рэпу, указала на «клиповое мышление» молодежи и объяснила, как жили реальные дети, о которых попытались рассказать создатели сериала «Слово пацана».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных
***
Главным рок-н-ролльным событием выходных в Москве станет концерт группы «Звери». Вячеслав Бутусов откроет февраль в Казани, «КняZz» – в Сочи, Валерий Кипелов – в Архангельске и Северодвинске, а Александр Пушной – в Уфе, ну а Дмитрий Маликов отметит 55-летие концертами в двух столицах.
Ирина Волынец сказала НСН, что любит рок-музыку и удивлена популярности группы «Руки Вверх!»
«Я не представляю своей жизни без музыки. Более того, открою секрет, я сама являюсь автором, поэтом и композитором, и исполняю свои песни. Всё зависит от настроения, но очень важно, чтобы это была качественная музыка. Жанр может быть любой. Я могу слушать и рэп, и техно, и дабстеп, и классическую музыку. Мне очень нравится такой крепкий наш русский рок. Это и "Воскресение»", и "Наутилус Помпилиус", "Ария", группа "Пикник", песни, которые не устаревают никогда. При этом я очень удивилась, когда узнала, что самые большие сборы за корпоративы и концерты у Сергея Жукова из группы "Руки Вверх!". Понятно, что о вкусах не спорят, но и во времена их первой популярности я не была фанаткой этой группы и тем более сейчас. Примитивные мелодии, очень примитивные тексты», - сказала Волынец.
При этом она согласилась с мнением, что рэп сегодня стал более бунтарским и протестным, чем рок.
«Молодые традиционно выступают в авангарде любого протеста. А сейчас более молодежной культурой является именно рэп, так сложилось исторически. Рок все-таки для более старшего поколения, потому что он был в авангарде в те годы, когда были молодыми наши родители. Они были тогда в протесте против всего, это извечный конфликт отцов и детей. А сейчас самое популярное направление у молодежи — это рэп, поэтому этот протест переместился в рэп», - отметила омбудсмен.
Театр и литература: «Мастер», Чехов и клиповое мышление
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных театральных постановок выходных спектакль Марины Брусникиной «Когда пришла к тебе любовь» в Театре Гоголя и «Последние свидания» в «Мастерской Петра Фоменко».
Театралы Петербурга идут на «Мастера и Маргариту» с Екатериной Климовой, в Красноярске увидят «Русский крест» с Евгением Мироновым, а Ирина Волынец назвала НСН любимых классиков, указав при этом на клиповое мышление сегодняшних читателей.
«Примерно года два назад я решила перечитать Толстого и с ужасом обнаружила, что я не могу воспринимать эту информацию. Когда мы говорим о клиповом мышлении у детей, у молодежи, а мы же сами такие. Когда у тебя на 20 страниц описывается утренний лес, тем же самым Толстым или Пришвиным, ты понимаешь, что у тебя уже мозг работает по-другому и нужно себя заставлять снова учиться читать. Рекомендую всем Пушкина, который, кстати, был не только талантливым поэтом, но и гениальным писателем. Те же "Повести Белкина" всегда можно перечитать, если что-то идет не так. Прочитайте и вы поймёте, что это написано, в том числе, и про вас. Любимейший и самый известный русский писатель во всем мире — это Чехов, потому что это мастер короткой прозы. Он страдал, кстати, при жизни от того, что так и не написал ни одного романа, а я очень этому рада, потому что надо уметь так писать, что ни одного слова лишнего. Однозначно Лев Толстой - всё можно читать. Одно из самых ярких впечатлений на меня произвела книга "Поющие в терновнике", рекомендую также "Гордость и предубеждение", из современников мне очень понравились романы Сидни Шелдона, его называют современным американским Толстым», – посоветовала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
Кино: Депп, Орда и «Пацаны»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой эксперты называют исторический фильм «Злой город» (на фото) о нападении Золотой Орды на Козельск.
На экраны также выйдут комедии «По барам» и «Лотерея», а поклонники Джонни Деппа увидят картину «Моди: Три дня на крыльях безумия», где он выступил в качестве режиссера.
Ну а Ирина Волынец, выступавшая чуть ли не главной противницей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте"», отметила, что от его показа была и польза.
«СМИ неоднократно приписывали мне сверхдоходы за участие в рекламной кампании "Слова пацана", утверждая, что он набрал такое неимоверное количество просмотров, якобы благодаря тому, что мы выступили категорически против, Если рассматривать героев этого фильма как антигероев, то можно извлечь пользу и из этого кино, потому что снято оно действительно талантливо, мощной командой профессионалов, отчасти успех фильма в этом. Также очень правильно подобран аудиоряд, музыка. Благодаря фильму стали знаменитыми актёры, которых раньше никто не знал, ещё буквально вчера. Утром они проснулись знаменитыми. То же самое касается музыкального коллектива. Девушка, которая пела на татарском языке, стала очень популярной, очень известной. Огромное количество средств массовой информации писали и пишут об этом, актёры стали востребованными. Конечно же, это может говорить о коммерческом успехе фильма», - сказала омбудсмен.
При этом она сравнила эту картину со скальпелем, рассказав, как было в Казани на самом деле.
«Очень важно, с каким отношением смотрят этот фильм наши дети и молодежь. Потому что скальпель в руках хирурга – это оружие спасения жизни, в тот же самый предмет в руках преступника становится оружием убийства. Также и здесь. Одно дело ностальгия, когда мы вспоминаем свое детство, что раньше все было хорошо, но когда мы были подростками и проходили все эти времена группировок, на самом деле мы даже не осознавали, в какой опасности мы находимся. Мамы боялись выпустить своих мальчиков из дома, поскольку не было никакой гарантии, что они живыми, здоровыми дойдут до школы, а потом обратно. Многие были вынуждены вступать в группировки, потому что, если ты ни к какой из них не приписан, то ты просто жертва на растерзание», - подчеркнула Волынец.
При этом она выступила против фильмов, «основанных на пороках».
«У государства сегодня есть запрос на решение демографической проблемы, а это сделать невозможно без популяризации многодетных семей, как счастливых и успешных, как семей, к которым должны стремиться абсолютно все. При этом в наших фильмах, если положить руку на сердце, и измены, и разводы. Есть "Содержанки" всякие, "Жизнь по вызову" и так далее. А о какой многодетной семье мы можем говорить, если у нас начинается с того, что кто-то кого-то кинул, обманул, изменил, кто-то спит со всеми. Порок не должен быть основой сюжета! Обязательно, если это семья, то это несчастная семья, там какие-то проблемы, большинство сюжетов строится на взаимных изменах, на обмане друг друга, на том, чтобы оставить друг друга после расставания без денег. Душа устает от такого контента и хочется вернуться к чему-то настоящему, доброму и хорошему», - заключила собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской областе при атаке ВСУ был ранен мирный житель
- В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации по подозрению в коррупции
- В Сириусе организовали штаб для мониторинга экологии после ЧП с мазутом
- Иноагенты Белый и Шац пожаловались на свой статус
- Сербские студенты начали двухдневный марш из Белграда в Нови-Сад
- СМИ: В Москве задержали бывших заместителей Чубайса
- Автобус переехал выпавшую из салона россиянку в Ростове-на-Дону
- Конгрессмен Эстес: Расследование авиакатастрофы над Вашингтоном займет недели
- Трамп выступит с речью о крушении самолета
- Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман собрал в прокате более $50 миллионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru