Вышла бесплатная демоверсия российского шутера «Квантовый контроль: Нулевой рубеж»
Российская студия «ГетДевелопмент» представила демоверсию сюжетного шутера «Квантовый контроль: Нулевой рубеж». Опробовать проект можно бесплатно — доступ открыт в VK Play и на официальном сайте студии. Релиз полной версии в Steam запланирован на более поздний срок, рассказали НСН в пресс-службе студии-разработчика.
Действие игры разворачивается в научно‑фантастическом сеттинге и строится вокруг противостояния двух реальностей, связанных на квантовом уровне. По сюжету, вторжение захватчиков из параллельной реальности провоцирует появление аномальных зон и постепенно перерастает в масштабный конфликт.
Игрокам предстоит взять на себя роль бойца специального подразделения, действующего в аномальной зоне. В ходе прохождения герой будет осваивать квантовые способности, исследовать мир и сражаться с захватчиками.
Походы в компьютерные клубы стали актуальным видом проведения досуга для молодежи, где решены вопросы с локацией, установкой и «железом», есть игровые новинки, при этом финансово посещение таких мест доступно всем, объяснил ранее НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Каллас: Европа не должен прислушиваться к опасениям России о безопасности
- Триллер, сатира и признание: Роман-победитель «Букера» ждут в России весной
- Экс-директор Газманова расскажет о ложных показаниях певца в суде
- «Металлический сарай!»: Лидер группы «Непара» открестился от стадионных концертов
- ЦБ рассказал о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию
- Волочкова призналась, что получала приглашения на остров Эпштейна
- «Всегда аншлаги!»: Долина заявила о невозможности купить билет на джазовый концерт
- АТОР назвала самые выгодные направления по России на Новый год
- СМИ: Европа готова возобновить диалог с Россией по ракетам
- Полковник высказался о закрытии приграничья РФ от Starlink