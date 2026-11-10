Вышла бесплатная демоверсия российского шутера «Квантовый контроль: Нулевой рубеж»

Действие игры разворачивается в научно‑фантастическом сеттинге и строится вокруг противостояния двух реальностей, связанных на квантовом уровне. По сюжету, вторжение захватчиков из параллельной реальности провоцирует появление аномальных зон и постепенно перерастает в масштабный конфликт.

Игрокам предстоит взять на себя роль бойца специального подразделения, действующего в аномальной зоне. В ходе прохождения герой будет осваивать квантовые способности, исследовать мир и сражаться с захватчиками.

Походы в компьютерные клубы стали актуальным видом проведения досуга для молодежи, где решены вопросы с локацией, установкой и «железом», есть игровые новинки, при этом финансово посещение таких мест доступно всем, объяснил ранее НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

