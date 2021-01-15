Не выше инфляции! В Госдуме пригрозили мобильным операторам из-за тарифов

«Тарифы на сотовую связь не должны дорожать выше уровня инфляции, а 15% - это выше. Вместе с министерством цифрового развития России мы следили и будем следить за тем, чтобы операторы сотовой связи не увеличивали тарифы без экономического обоснования», - отметил парламентарий.



Он также оценил, стоит ли менять подход к регулированию цен в этой сфере.



«Механизм влияния на операторов и так государственный. Необходимости введения отдельной нормы я пока не вижу», - заключил Хинштейн.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, что пользователи не заметят повышения цен, поскольку им в пакет услуг могут добавить дополнительные бонусы в качестве компенсации.

