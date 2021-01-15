Не выше инфляции! В Госдуме пригрозили мобильным операторам из-за тарифов

Председатель комитета Госдумы по информационной политике оценил в эфире НСН возможное повышение тарифов на сотовую связь.

Цены на сотовую связь в ближайшее время могут вырасти на 15%, сообщило агентство Content-Review. Это объясняется отсутствием доходов от роуминга в прошлом году, а также модернизацией сетей, так как основная нагрузка во время карантина была не в деловых центрах, а в спальных районах. Кроме того, на подорожание влияет закон Яровой, предписывающий хранить записи переговоров и переписку пользователей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в эфире НСН оценил, насколько ощутимым будет возможное повышение тарифов на связь в РФ.

Стоимость интернета в России вырастет

«Тарифы на сотовую связь не должны дорожать выше уровня инфляции, а 15% - это выше. Вместе с министерством цифрового развития России мы следили и будем следить за тем, чтобы операторы сотовой связи не увеличивали тарифы без экономического обоснования», - отметил парламентарий.

Он также оценил, стоит ли менять подход к регулированию цен в этой сфере.

«Механизм влияния на операторов и так государственный. Необходимости введения отдельной нормы я пока не вижу», - заключил Хинштейн.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, что пользователи не заметят повышения цен, поскольку им в пакет услуг могут добавить дополнительные бонусы в качестве компенсации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сотовые ОператорыСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры