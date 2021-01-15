«Поймать за руку операторов». В России предрекли рост цен на связь

В агентстве Content-Review предупредили о вероятном росте цен до 15% на сотовую связь. По мнению экспертов, коррекция затронет тарифы в диапазоне 500–900 рублей. Также, согласно прогнозу, в 2021 году вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, что пользователи не заметят повышения цен, поскольку им в пакет услуг могут добавить дополнительные бонусы в качестве компенсации.

«Некоторое повышение уже произошло по понятным причинам – общемировой экономический кризис, пандемия, падение доходов. Но в связи это особо не наблюдается, люди на карантине наоборот стали больше говорить по телефону. Есть масса разных предложений от операторов, поэтому сопоставить, насколько вырастут цены, нельзя. Поймать за руку операторов невозможно. Они делают новое предложение, вставляют там какие-то бонусы, и могут даже заявлять о понижении цены, за те же деньги предоставляя больше услуг. Есть разные тарифы. Все зависит от интересов пользователя и его запросов. Пользователь повышения не заметит», - выразил уверенность собеседник НСН.