«Поймать за руку операторов». В России предрекли рост цен на связь
Эксперт по мобильным коммуникациям рассказал в эфире НСН, насколько повысятся цены на сотовую связь в стране.
В агентстве Content-Review предупредили о вероятном росте цен до 15% на сотовую связь. По мнению экспертов, коррекция затронет тарифы в диапазоне 500–900 рублей. Также, согласно прогнозу, в 2021 году вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, что пользователи не заметят повышения цен, поскольку им в пакет услуг могут добавить дополнительные бонусы в качестве компенсации.
«Некоторое повышение уже произошло по понятным причинам – общемировой экономический кризис, пандемия, падение доходов. Но в связи это особо не наблюдается, люди на карантине наоборот стали больше говорить по телефону. Есть масса разных предложений от операторов, поэтому сопоставить, насколько вырастут цены, нельзя. Поймать за руку операторов невозможно. Они делают новое предложение, вставляют там какие-то бонусы, и могут даже заявлять о понижении цены, за те же деньги предоставляя больше услуг. Есть разные тарифы. Все зависит от интересов пользователя и его запросов. Пользователь повышения не заметит», - выразил уверенность собеседник НСН.
Вместе с тем Букшейн признал, что повышение тарифов может стать вынужденной мерой, призванной компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов. По его словам, это связано с отсутствием прибыли за международный роуминг и в связи с выполнением требований по новым законам, предписывающим хранить записи переговоров и переписку клиентов.
«Связь давно лидирует среди отраслей экономики в стране. Раньше говорили "хлеба и зрелищ", сейчас нам нужно "хлеба и связи". Связь, в том числе интернет, нужен нам для всего – политики, культуры, здравоохранения и так далее. Я бы не драматизировал вопрос о ценах. Пока жить можно. Но стоит признать определенное урезание доходов от международного роуминга, повышение расходов операторов на те решения, которые приняли в правительстве – на закупку оборудования на 5G. Коррекция цен может иметь место в случае недополучения прибыли и дополнительных затрат», - отметил он.
В арсенале сотовых компаний есть множество инструментов для повышения цен, отмечают эксперты Content-Review. В пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, sms. Платным может стать sms-информирование о пропущенных вызовах, подорожание может коснуться и стоимости международных и междугородных переговоров. В прошлом году, по их данным, тарифы выросли почти на 10%.
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