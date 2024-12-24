Выручка компьютерных клубов в России выросла на 13% за год
За 2024 год компьютерные клубы в России нарастили выручку на 13%, передает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные разработчика софта для киберклубов Langame.
Так, в 2024 году российские киберклубы заработали около 25-26 миллиардов рублей. Рост оборотов киберклубов объясняют развитием индустрии в регионах, а также увеличением цен за услуги в среднем на 7–10%.
Кроме того, выросло и число киберклубов в РФ - сейчас их 3,1 тысячи. Количество компьютерных клубов в Санкт-Петербурге увеличилось на 23,8%, в Москве - на 17%.
Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко заявил НСН, что помимо возможности приятно провести время россияне ходят в компьютерные клубы, чтобы отточить навыки киберспорта.
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