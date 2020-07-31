Путин разрешил рубку леса у Байкала для расширения БАМа и Транссиба
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит вести сплошную рубку леса у озера Байкал для расширения Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Соответствующий документ размещён в пятницу, 31 июля, на официальном портале правовой информации.
Перечень инфраструктурных объектов, под которые можно будет вырубать лес, определит правительство. В него нельзя включать объекты для временного или постоянного проживания людей и объекты рекреационной деятельности, не связанные с функционированием железнодорожных магистралей.
Разрешение будет действовать до конца 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru