На Байкале разлились нефтепродукты

Байкальская природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с утечкой нефтепродуктов в озеро Байкал у посёлка Хужир. Топливо вылилось из судна, накренившегося во время шторма, передаёт RT.

Специалисты взяли пробы воды. Прокуроры взяли под личный контроль работы по локализации и ликвидации нефтяного пятна.

Объём разлившегося топлива пока устанавливается. Владелец судна заявил, что это не более 100 литров, сообщает ТАСС. Катер отбуксируют с места разлива в пятницу.

