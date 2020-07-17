На Байкале разлились нефтепродукты
17 июля 202009:29
Байкальская природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с утечкой нефтепродуктов в озеро Байкал у посёлка Хужир. Топливо вылилось из судна, накренившегося во время шторма, передаёт RT.
Специалисты взяли пробы воды. Прокуроры взяли под личный контроль работы по локализации и ликвидации нефтяного пятна.
Объём разлившегося топлива пока устанавливается. Владелец судна заявил, что это не более 100 литров, сообщает ТАСС. Катер отбуксируют с места разлива в пятницу.
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17 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru