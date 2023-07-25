Рыбу нельзя, мальков можно: Россия обходит санкции на ввоз морепродуктов

Продление запрета на импорт рыбной продукции не стало новостью для специалистов в отрасли, рассказал НСН Виталий Корнев.

Поставки морепродуктов из недружественных стран под запретом уже девятый год, когда Россия ввела режим контрсанкций, рассказал НСН президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Ранее сегодня в Минэкономразвития сообщили, что Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

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Однако Корнев отметил, что этот запрет длится уже почти 10 лет, но, несмотря на рестрикции, Россия может поставлять в страну западных мальков для аквакультуры.

«У нас рыба и морепродукты из недружественных стран запрещены к ввозу еще с 2014 года. Когда у нас был введен режим контрсанкций, тогда у нас рыба из Европы, США, Исландии была запрещена к ввозу. С тех пор эту меру регулярно продлевали сразу на два года. А из Европы и Штатов мы рыбопродукцию не поставляли, за исключением мальков для аквакультуры», - сказал НСН Корнев.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школы рыбный день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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