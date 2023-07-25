Рыбу нельзя, мальков можно: Россия обходит санкции на ввоз морепродуктов

Однако Корнев отметил, что этот запрет длится уже почти 10 лет, но, несмотря на рестрикции, Россия может поставлять в страну западных мальков для аквакультуры.

«У нас рыба и морепродукты из недружественных стран запрещены к ввозу еще с 2014 года. Когда у нас был введен режим контрсанкций, тогда у нас рыба из Европы, США, Исландии была запрещена к ввозу. С тех пор эту меру регулярно продлевали сразу на два года. А из Европы и Штатов мы рыбопродукцию не поставляли, за исключением мальков для аквакультуры», - сказал НСН Корнев.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школы рыбный день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

