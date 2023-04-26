Московские заводы увеличили выпуск рыбной и мясной продукции

За январь и февраль текущего года московскими предприятиями было выпущено более 46 тысяч тонн колбасных изделий, около 2,5 тысячи тонн мясных субпродуктов и порядка 7,2 тысячи тонн переработанных рыбных продуктов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выпуск переработанной рыбной продукции в столице за первые два месяца 2023 года показал прирост на 11% по сравнению с январем и февралем прошлого года. Также увеличилось производство колбасных изделий (на 7%) и мясных субпродуктов (на 2%). Не последнюю роль в этом сыграла поддержка Москвы. Так, статус промышленного комплекса, дающий возможность пользоваться налоговыми льготами, есть у трех изготовителей мясных изделий, а также у одного производителя рыбной продукции, заявил заммэра. В частности, промышленные комплексы платят пониженный налог на прибыль (13,5% вместо установленных 17%), а также налоги на имущество и землю (50% и 20% от исчисленного).

Москва предоставляет столичным заводам свыше 20 мер системной поддержки, а также позволяет пользоваться различными антикризисными инструментами. Локация заводов в Москве дает возможность инвесторам работать на крупных рынках сбыта, а также предоставляет доступ к развитой инфраструктуре. Столичные условия для предпринимателей помогают развиваться не только крупному, но и малому и среднему бизнесу.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, финансовая поддержка Москвы позволяет столичным заводам проводить активную модернизацию. В частности, трем изготовителям мясной продукции город предоставил льготные займы на 6,6 млрд рублей, которые они могут потратить на закупку оборудования, приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности или на строительство промышленной инфраструктуры в Москве.

Соответствующую программу реализует Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Также в помощь столичным организациям создан Центр поддержки промышленности.

