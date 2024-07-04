Россиянам объяснили опасность ранних арбузов
Ранние арбузы, которые появляются на российских прилавках уже с конца июня, опасны для здоровья. Есть эту ягоду, не опасаясь за негативные последствия, можно только с августа.
Об этом предупредил диетолог Андрей Бобровский. В комментарии «ФедералПресс» он объяснил, что в ранних арбузах слишком много нитратов. Дело в том, что производители применяют удобрения для ускорения роста бахчевых.
Нитраты наиболее опасны людям с ослабленным здоровьем, детям, беременным и пожилым людям. Кроме того, ранние недозрелые арбузы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
По словам Бобровского, нередко производители также злоупотребляют применением других химикатов для уничтожения вредителей и активизации роста. В ранних сортах ещё и меньше полезных веществ.
Что касается выбора арбуза, то в первую очередь необходимо соотности его размер с весом. Если зелёная ягода большая, но относительно лёгкая, значит она не успела набрать нужного количества воды и выросла на химии. Также белое или зеленое пятно на кожуре говорит о незрелости. Звук при постукивании должен быть гулким, как будто внутри ягоды есть воздух. А неспелый арбуз издает глухой звук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru