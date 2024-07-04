Россиянам объяснили опасность ранних арбузов

Ранние арбузы, которые появляются на российских прилавках уже с конца июня, опасны для здоровья. Есть эту ягоду, не опасаясь за негативные последствия, можно только с августа.

Об этом предупредил диетолог Андрей Бобровский. В комментарии «ФедералПресс» он объяснил, что в ранних арбузах слишком много нитратов. Дело в том, что производители применяют удобрения для ускорения роста бахчевых.

Нитраты наиболее опасны людям с ослабленным здоровьем, детям, беременным и пожилым людям. Кроме того, ранние недозрелые арбузы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.