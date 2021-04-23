Выпускные у школьников в 2021 году пройдут в очном формате

При этом ранее Кравцов заявил, что организаторы праздников должны будут учитывать все требования Роспотребнадзора. Министр отметил, что россиянам "нельзя расслабляться", поскольку в стране возможны новые вспышки заболевания COVID-19.

В 2020 году ведомство рекомендовало главам школ не проводить очные выпускные. Агентство отмечает, что онлайн для выпускников прошел всероссийский "Последний звонок".

