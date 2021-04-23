Выпускные у школьников в 2021 году пройдут в очном формате

Выпускные вечера для российских школьников в этом году могут должны пройти в очном формате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

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При этом ранее Кравцов заявил, что организаторы праздников должны будут учитывать все требования Роспотребнадзора. Министр отметил, что россиянам "нельзя расслабляться", поскольку в стране возможны новые вспышки заболевания COVID-19.

В 2020 году ведомство рекомендовало главам школ не проводить очные выпускные. Агентство отмечает, что онлайн для выпускников прошел всероссийский "Последний звонок".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусШкольникиВыпускной БалВыпускники
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