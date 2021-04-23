Выпускные у школьников в 2021 году пройдут в очном формате
Выпускные вечера для российских школьников в этом году могут должны пройти в очном формате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
При этом ранее Кравцов заявил, что организаторы праздников должны будут учитывать все требования Роспотребнадзора. Министр отметил, что россиянам "нельзя расслабляться", поскольку в стране возможны новые вспышки заболевания COVID-19.
В 2020 году ведомство рекомендовало главам школ не проводить очные выпускные. Агентство отмечает, что онлайн для выпускников прошел всероссийский "Последний звонок".
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