Глава Минпросвещения рассказал о формате выпускных вечеров в школах
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что при проведении выпускных вечеров в школах будут учитываться все требования Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.
Министр выразил надежду, что выполнение всех предписаний позволит в 2021 году провести школьные выпускные в очном формате.
«Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний», - отметил Кравцов.
Ранее стало известно, что в 2021 году ЕГЭ пройдет в российских школах с 31 мая по 2 июля, сообщает телеканал «360». При этом ученикам, которые не намерены поступать в вуз, для получения аттестата достаточно будет сдать ГВЭ по двум предметам - 25 и 28 мая.
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