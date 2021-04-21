Глава Минпросвещения рассказал о формате выпускных вечеров в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что при проведении выпускных вечеров в школах будут учитываться все требования Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Министр выразил надежду, что выполнение всех предписаний позволит в 2021 году провести школьные выпускные в очном формате.

«Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний», - отметил Кравцов.

Ранее стало известно, что в 2021 году ЕГЭ пройдет в российских школах с 31 мая по 2 июля, сообщает телеканал «360». При этом ученикам, которые не намерены поступать в вуз, для получения аттестата достаточно будет сдать ГВЭ по двум предметам - 25 и 28 мая.

