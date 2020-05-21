Выпускные экзамены учеников девятых классов отменены из-за COVID-19
В Минпросвещения приняли решение об отмене выпускных экзаменов учеников девятых классах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что аттестация учеников 9 и 11 классов пройдет по текущим оценкам. Также Кравцов добавил, что аттестаты будут выданы традиционно – до 15 июня.
Напомним, в этом году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции сдача ЕГЭ обязательна только для тех, кто поступает в вузы. Для остальных школьников для получения аттестата о среднем образовании будет достаточно годовых оценок.
Между тем, сегодня, 21 мая Владимир Путин сообщил, что сдача Единого государственного экзамена по всей стране начнется 29 июня. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сейчас свыше 70 регионов РФ готовы к оснащению пунктов проведения ЕГЭ средствами индивидуальной защиты.
В марте Минпросвещения из-за угрозы распространения COVID-19 в России перенесло начало ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. В мае министерство второй раз отложило экзамен, при этом, не назвав новую дату его проведения. После этого в Рособрнадзоре заявили, что госэкзамены для выпускников школ могут начаться с 19 июня. ОГЭ для девятиклассников в 2020 году были отменены.
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