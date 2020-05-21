Призыв в армию выпускников 2020 года будет отложен

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении отложить призыв в армию выпускников школ нынешнего года из-за обстоятельств, вызванных коронавирусом. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации в сфере образования.

По словам Путина, решение по призыву уже согласовано с министерством обороны. Он пожелал, чтобы учеба для всех, кто поступит на первый курс высших учебных заведений в текущем году началась без больших потерь времени, передает ТАСС.

Ранее на этом совещании президент объявил, что Единый госэкзамен начнётся по всей стране 29 июня. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые намерены поступить в вузы, все остальные выпускники школ получат аттестаты без экзаменов.

