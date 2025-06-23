Выпускникам пообещали дождливые и прохладные праздники

Выпускников Казани, Кирова, Нижнего Новгорода ждут дожди в выпускной вечер, сказал НСН Александр Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что выпускников 2025 года ждут дождливые и прохладные вечера.

Синоптик Шувалов рассказал о рекордной жаре в Сибири
«Во время выпускных вечеров западные районы России (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков) окажутся на гребне высокого давления. В этих регионах есть шансы на прояснение погоды. В тех регионах, что восточнее (Казань, Киров, Нижний Новгород), будет дождливая погода. Самый главный момент - будут достаточно прохладные вечера. Выпускные заканчиваются поздно вечером, будет прохладно», - сказал собеседник НСН.

По его словам, холодные вечера в июне не являются аномалией.

«В 2003 году были июньские ночи, когда температура в Москве опускалась до +3. Такая ночь была одна, конечно. Все остальные ночи в том году прогревались до +10. Я бы не сказал, что это что-то сверхъестественное, аномальное. Да, было прохладно», - заключил Шувалов.

Ранее Шувалов в пресс-центре НСН усомнился в скором возращении жары в столичный регион.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ВыпускникиВыпускной БалПогодаПогода В Москве

Горячие новости

Все новости

партнеры