Выпускникам пообещали дождливые и прохладные праздники
23 июня 202513:17
Александра Веснина
Выпускников Казани, Кирова, Нижнего Новгорода ждут дожди в выпускной вечер, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что выпускников 2025 года ждут дождливые и прохладные вечера.
«Во время выпускных вечеров западные районы России (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков) окажутся на гребне высокого давления. В этих регионах есть шансы на прояснение погоды. В тех регионах, что восточнее (Казань, Киров, Нижний Новгород), будет дождливая погода. Самый главный момент - будут достаточно прохладные вечера. Выпускные заканчиваются поздно вечером, будет прохладно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, холодные вечера в июне не являются аномалией.
«В 2003 году были июньские ночи, когда температура в Москве опускалась до +3. Такая ночь была одна, конечно. Все остальные ночи в том году прогревались до +10. Я бы не сказал, что это что-то сверхъестественное, аномальное. Да, было прохладно», - заключил Шувалов.
Ранее Шувалов в пресс-центре НСН усомнился в скором возращении жары в столичный регион.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
- Песков: Все страны имеют право на мирный атом
- Запашный заявил, что пострадавший от нападения льва Зубков должен выздороветь
- Кирсти Ковентри вступила в должность главы МОК
- Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана
- СМИ: США могут отключить интернет в Евросоюзе
- «Осуждаем и выражаем сожаление»: Песков высказался об ударах США по Ирану
- Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины
- Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
- Иран рассматривает возможность приостановки сотрудничества с МАГАТЭ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru