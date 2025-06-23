Синоптик Шувалов рассказал о рекордной жаре в Сибири

Аномальная температура по итогам июня наблюдается в Сибири, Иркутской области, Забайкалье, Бурятии, а также на юге Красноярского края, сказал НСН Александр Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал об аномальной жаре в Сибири.

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«Самым холодным был июнь в Подмосковье в 2003 году. Тогда температура была на 4,5-5 градусов ниже нормы. Сибирь, Иркутская область, Забайкалье, Бурятия, юг Красноярского края - там по итогам месяца можно ожидать положительную аномалию температуры. Близкие к рекордной (местами рекордные) температуры в 35-38 градусов тепла - показатели того, что волны жары регулярно и достаточно интенсивно посещают этот район. Думаю, месячная аномалия температуры составит 4-6 градуса. Для среднемесячных значений это очень существенная величина», - сказал собеседник НСН.

Ранее Шувалов в пресс-центре НСН усомнился в скором возращении жары в столичный регион.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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