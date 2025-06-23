Жителей Москвы призвали не надеяться на жару в начале июля

Пока что нет никаких перспектив на кардинальное изменение погоды в европейской части России, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН усомнился в скором возращении жары в столичный регион.

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«Мы очень надеемся на возвращение жары в Москву, но говорить с уверенностью, что это произойдет, у меня нет оснований. Череда циклонов с прохладным воздухом будет наблюдаться весь финал июня. До первой пятидневки июля ситуация с этой длинной волной над европейской территорией России в общем и целом сохраняется. Так что особых перспектив на кардинальное изменение погоды, рост температуры, к сожалению, пока нет», - сказал собеседник НСН.

До конца июня в Москве может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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