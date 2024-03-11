Выпуск шоу Малахова потребовали заблокировать из-за авторского права
Выпуск шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» потребовали заблокировать из-за нарушения авторских прав, соответствующий иск был подан в Московский городской суд. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу лейбла «Джем».
«Мы не требуем компенсации, мы хотим просто заблокировать данное видео в порядке статьи 144.1», - сказали представители лейбла.
Там указали, что являются правообладателями авторских прав на песню «Два кусочека колбаски». Отмечается, что создатели шоу Малахова не обращались к лейблу с просьбой об очистке авторских прав.
Ранее автор хита украинской певицы Светланы Лободы «К черту любовь» Олег Влади раскрыл НСН подробности конфликта с артисткой из-за авторских прав. По его словам, представители Лободы подделали его подпись в договоре и перестали выходить на связь, передает «Радиоточка НСН».
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