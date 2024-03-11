Выпуск шоу Малахова потребовали заблокировать из-за авторского права

Выпуск шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» потребовали заблокировать из-за нарушения авторских прав, соответствующий иск был подан в Московский городской суд. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу лейбла «Джем».

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«Мы не требуем компенсации, мы хотим просто заблокировать данное видео в порядке статьи 144.1», - сказали представители лейбла.

Там указали, что являются правообладателями авторских прав на песню «Два кусочека колбаски». Отмечается, что создатели шоу Малахова не обращались к лейблу с просьбой об очистке авторских прав.

Ранее автор хита украинской певицы Светланы Лободы «К черту любовь» Олег Влади раскрыл НСН подробности конфликта с артисткой из-за авторских прав. По его словам, представители Лободы подделали его подпись в договоре и перестали выходить на связь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские ПраваРоссия

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