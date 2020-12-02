Россиянам посоветовали улыбаться инспекторам ГИБДД

Российский водитель должен безупречно соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться ремнем безопасности, не отвлекаться во время управления автомобилем и улыбаться при встрече с инспектором ДПС. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич.

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По его словам, кроме соблюдения всех обязательных правил дорожного движения улыбнуться инспектору ГИБДД будет не лишним.

«Улыбнуться сотруднику Госавтоинспекции — тоже не лишнее. Мы со своей стороны учим инспекторов комфортному общению», — цитирует Ura.ru представителя ГИБДД.

Между тем МВД РФ прописало в проекте нового регламента по проведению экзаменов на право управления автомобилем допуск к экзаменам с 16 лет, сообщает РИА ФАН. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
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