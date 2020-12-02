Россиянам посоветовали улыбаться инспекторам ГИБДД

По его словам, кроме соблюдения всех обязательных правил дорожного движения улыбнуться инспектору ГИБДД будет не лишним.

«Улыбнуться сотруднику Госавтоинспекции — тоже не лишнее. Мы со своей стороны учим инспекторов комфортному общению», — цитирует Ura.ru представителя ГИБДД.

Между тем МВД РФ прописало в проекте нового регламента по проведению экзаменов на право управления автомобилем допуск к экзаменам с 16 лет, сообщает РИА ФАН. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

