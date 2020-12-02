Россиянам посоветовали улыбаться инспекторам ГИБДД
Российский водитель должен безупречно соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться ремнем безопасности, не отвлекаться во время управления автомобилем и улыбаться при встрече с инспектором ДПС. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич.
По его словам, кроме соблюдения всех обязательных правил дорожного движения улыбнуться инспектору ГИБДД будет не лишним.
«Улыбнуться сотруднику Госавтоинспекции — тоже не лишнее. Мы со своей стороны учим инспекторов комфортному общению», — цитирует Ura.ru представителя ГИБДД.
Между тем МВД РФ прописало в проекте нового регламента по проведению экзаменов на право управления автомобилем допуск к экзаменам с 16 лет, сообщает РИА ФАН. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.
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