ГИБДД начала массовую проверку водителей

Массовые проверки водителей пройдут во всех регионах РФ в ближайшее время. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в ГИБДД РФ.

Отмечается, что сотрудники ведомства будут выявлять водителей, которые пользуются транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Также во время рейдов сотрудники ГИБДД проверяют водителей на наличие необходимых документов и водительских удостоверений.