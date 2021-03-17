ГИБДД начала массовую проверку водителей

Массовые проверки водителей пройдут во всех регионах РФ в ближайшее время. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в ГИБДД РФ.

Отмечается, что сотрудники ведомства будут выявлять водителей, которые пользуются транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Также во время рейдов сотрудники ГИБДД проверяют водителей на наличие необходимых документов и водительских удостоверений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РейдПроверкаГИБДД
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