ГИБДД начала массовую проверку водителей
Массовые проверки водителей пройдут во всех регионах РФ в ближайшее время. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в ГИБДД РФ.
Отмечается, что сотрудники ведомства будут выявлять водителей, которые пользуются транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Также во время рейдов сотрудники ГИБДД проверяют водителей на наличие необходимых документов и водительских удостоверений.
Ранее МВД России выступило с инициативой ввести административную ответственность за использование не подходящих по сезону шин. Размер штрафа может составить 500 рублей. Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 июня.
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