Выплаты в связи с паводком в Оренбуржье уже получили 802 человека

В правительстве области уточнили, что уже подано 10 753 заявления на единовременную материальную помощь, а также 4 499 заявлений на финансовую помощь в связи с утратой имущества.

Министр соцразвития Оренбургской области Елена Сладкова отметила, что решение о назначении выплат были приняты по 1 135 заявлениям, 802 человека уже получили денежные средства.

Ранее Денис Паслер заявил, что власти намерены построить новую дамбу в частично затопленном Орске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

