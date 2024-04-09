Выплаты в связи с паводком в Оренбуржье уже получили 802 человека
Необходимо каждый день наращивать темпы выплат пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.
В правительстве области уточнили, что уже подано 10 753 заявления на единовременную материальную помощь, а также 4 499 заявлений на финансовую помощь в связи с утратой имущества.
Министр соцразвития Оренбургской области Елена Сладкова отметила, что решение о назначении выплат были приняты по 1 135 заявлениям, 802 человека уже получили денежные средства.
Ранее Денис Паслер заявил, что власти намерены построить новую дамбу в частично затопленном Орске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Приднестровья назвал эскалацию вокруг республики дорогой к войне
- Выплаты в связи с паводком в Оренбуржье уже получили 802 человека
- Пентагон: Удары Украины по НПЗ РФ могут отразиться на глобальной энергетике
- Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
- В муниципалитетах Курганской области запретили продажу алкоголя из-за паводка
- Пострадавшим от паводка в Оренбургской области предоставят кредитные каникулы
- Прокуратура Тульской области проверит семью, год прожившую в лесу
- Телекритик Горбунов назвал предполагаемую дату возвращения Урганта на ТВ
- Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейков
- Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru