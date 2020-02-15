Выплаты по ипотеке в России могут снизиться
Правительство совместно с Центробанкмом РФ приступили к разработке предложений по снижению выплат по ипотечным кредитам. Такое решение было принято на последнем заседании кабмина, 13 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Помимо сокращения ипотечных выплат, потребуется сформировать условия рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке. Разработкой инициатив премьер-министр Михаил Мишустин поручил заниматься своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Представить предложения необходимо до 16 марта.
Одновременно Минстрой и Минэкономразвития с Росреестром вырабатывают меры, которые позволят вовлечь неэффективно используемые земельные участки в сферу жилищного строительства. Обеспечивать информирование населения о льготных программах ипотечного жилищного кредитования поручено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Также Михаил Мишустин считает необходимым дополнительно стимулировать развитие жилищного строительства, в том числе посредством снижения его стоимости и использования современных технологий.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что многие накрутки, из-за которых вырастает конечная стоимость жилья, является не банковскими, а регуляторными. Эксперт заявил, что к банкам предъявляется немало требований, что повышает процент по займу на строящуюся недвижимость.
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