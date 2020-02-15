Выплаты по ипотеке в России могут снизиться

Правительство совместно с Центробанкмом РФ приступили к разработке предложений по снижению выплат по ипотечным кредитам. Такое решение было принято на последнем заседании кабмина, 13 февраля, сообщается на сайте ведомства.

Помимо сокращения ипотечных выплат, потребуется сформировать условия рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке. Разработкой инициатив премьер-министр Михаил Мишустин поручил заниматься своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Представить предложения необходимо до 16 марта.