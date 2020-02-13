Мишустин раскритиковал 9-процентные ставки по ипотеке

Также премьер-министр потребовал создать условия, при которых у банков не было возможностей накручивать ставки и жилищным кредитам. По его словам, ставки должны опуститься ниже 8 процентов годовых, передает RT.

«Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», - сказал Мишустин.

Глава правительства также предложил Центробанку и правительству продумать меры по упрощению рефинансирования уже выданных ипотечных кредитов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе селекторного совещания с регионами заявил, что ипотечные ставки на уровне 9 процентов – преступление.



В ответ на это президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что в высоких ставках на жилищные кредиты, в первую очередь, виноват Центробанк.

