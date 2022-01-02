Профессор назвала два способа увеличить пенсию
Поздний выход на пенсию и монетизация льгот обеспечат более высокий уровень пенсии. Такие два способа увеличения дохода пенсионерам назвала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза», — цитирует Финогенову сайт КПРФ.
Отказ от льгот и их монетизация, по словам профессора, позволит дополнительно получать около полутора тысяч рублей в месяц в качестве доплаты. Финансист подчеркнула важность получения «белой» зарплаты, чтобы суметь накопить как можно больше индивидуальных пенсионных баллов. По мнению эксперта, наиболее надежным вариантом является формирование негосударственных пенсионных накоплений, сообщает URA.RU.
Заместитель председателя центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что в России когда-нибудь отменят пенсии.
«Мы сегодня видим, что все государства, в которых есть социальная ответственность и хорошо развито гражданское общество, не идут на отмену пенсий, а наоборот совершенствуют эту систему. Они стараются сделать пенсии достойными для жизни в соответствующем регионе», - отметил политик.
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