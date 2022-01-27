Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный без посещения поликлиники

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому москвичи с ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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Согласно документу, пациенты могут обратиться к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи, либо записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику, в том числе через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Начиная с 28 января граждане смогут оставить заявку на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач, который проведет консультацию, оформит электронный рецепт и откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного, а также его передача работодателю также будет происходить дистанционно, без визита в поликлинику.

Если же москвич не в сможет посетить поликлинику по причине маломобильности или тяжёлого течения заболевания, у него будет возможность вызвать врача на дом, позвонив на телефону 122.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с января 2020 года москвичи обратились к электронной медицинской карте (ЭМК) свыше 50 млн раз.

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Фото: Телеканал 360
ТЕГИ:ОРВИБольницыПоликлиникиМосква
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