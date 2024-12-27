Выплату за отправку на СВО в Самарской области увеличили до 3,6 млн рублей
Единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны и отправку в зону спецоперации России на Украине увеличили до 3,6 млн рублей в Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Повышенную выплату можно будет получить в случае заключения контракта в период с 1 января по 1 февраля 2025 года. Также военнослужащим будут ежемесячно доплачивать 50 тысяч рублей на протяжении девяти месяцев.
По словам Федорищева, указанные выплаты будут дополнительным вознаграждением к тому, что предусмотрено по линии министерства обороны. «Принял такое решение, чтобы дополнительно поддержать жителей региона, которые отправляются защищать нашу Родину», — пояснил губернатор.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК предъявил обвинение экс-главам администрации президента Украины
- Выплату за отправку на СВО в Самарской области увеличили до 3,6 млн рублей
- В Южной Корее отстранен об власти второй за месяц глава государства
- Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет
- Перевозчик Qazaq Air приостановил полеты в Екатеринбург
- Производители анонсировали подорожание с нового года воды и соков
- Полиция провела обыск в доме президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
- В Москве задержали 16 организаторов подпольных казино
- Вучич предрек запуск «Северного потока» через год
- Второй сезон «Игры в кальмара» вышел на Netflix
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru