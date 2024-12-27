Выплату за отправку на СВО в Самарской области увеличили до 3,6 млн рублей

Единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны и отправку в зону спецоперации России на Украине увеличили до 3,6 млн рублей в Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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Повышенную выплату можно будет получить в случае заключения контракта в период с 1 января по 1 февраля 2025 года. Также военнослужащим будут ежемесячно доплачивать 50 тысяч рублей на протяжении девяти месяцев.

По словам Федорищева, указанные выплаты будут дополнительным вознаграждением к тому, что предусмотрено по линии министерства обороны. «Принял такое решение, чтобы дополнительно поддержать жителей региона, которые отправляются защищать нашу Родину», — пояснил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВыплатыСамарская Область

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