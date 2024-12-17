Госдума продлила срок кредитных каникул участникам СВО

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее обращение можно направить в любой момент в течение времени действия кредитного договора. Согласно принятому закону, сделать это можно будет до 31 декабря 2025 года.

Отмечается, что действие документа распространяется не только на мобилизованных и участников СВО, но и на членов их семей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплат процентов по займам на время действия «кредитных каникул», сообщает RT.

