Госдума продлила срок кредитных каникул участникам СВО

Депутаты Госдумы продлили срок, в течение которого мобилизованные граждане и участники специальной военной операции (СВО) могут потребовать у кредитора предоставить им «кредитные каникулы».

Хинштейн: Кредитные вопросы курских переселенцев требуют индивидуального решения

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее обращение можно направить в любой момент в течение времени действия кредитного договора. Согласно принятому закону, сделать это можно будет до 31 декабря 2025 года.

Отмечается, что действие документа распространяется не только на мобилизованных и участников СВО, но и на членов их семей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплат процентов по займам на время действия «кредитных каникул», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МобилизацияСпецоперацияКредитыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры