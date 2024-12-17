Госдума продлила срок кредитных каникул участникам СВО
Депутаты Госдумы продлили срок, в течение которого мобилизованные граждане и участники специальной военной операции (СВО) могут потребовать у кредитора предоставить им «кредитные каникулы».
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее обращение можно направить в любой момент в течение времени действия кредитного договора. Согласно принятому закону, сделать это можно будет до 31 декабря 2025 года.
Отмечается, что действие документа распространяется не только на мобилизованных и участников СВО, но и на членов их семей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплат процентов по займам на время действия «кредитных каникул», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru