Выплату контрактникам в Уфе увеличили до 400 тысяч рублей

Сообщается, что увеличенную сумму будут выплачивать с 15 октября.

Всего, контрактники из Уфы будут получать 1,305 млн рублей (400 тысяч рублей от города, 400 тысяч рублей — федеральная выплата, 505 тысяч рублей — выплата от администрации региона). Ранее власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до 3 млн рублей.

