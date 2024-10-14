Выплату контрактникам в Уфе увеличили до 400 тысяч рублей

Выплату за заключение контракта с Минобороны и отправку в зону СВО увеличили в Уфе с 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила администрация города.

Брянские контрактники смогут получить единовременно миллион рублей

Сообщается, что увеличенную сумму будут выплачивать с 15 октября.

Всего, контрактники из Уфы будут получать 1,305 млн рублей (400 тысяч рублей от города, 400 тысяч рублей — федеральная выплата, 505 тысяч рублей — выплата от администрации региона). Ранее власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до 3 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УфаБашкирияВоеннослужащиеВыплаты

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