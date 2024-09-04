Брянские контрактники смогут получить единовременно миллион рублей
Единовременная выплата контрактникам Брянска с 1 сентября будет увеличена с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале Губернатор Александр Богомаз.
Такое решение было принято депутатами областной брянской Думы на внеочередном заседании. Размер выплаты вырастет с 400 тысяч рублей до 600. Выплаты коснутся также и военнослужащих войск национальной гвардии России.
Таким образом, поступая на военную службу по контракту, жители Брянска будут получать 1 миллион рублей, из которых 600 тысяч – региональная выплата и 400 тысяч – федеральная, также у них будет ежемесячная зарплата размером 200 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что правительство РФ дополнительно направило на поддержку жителей Курской области 15,5 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru