Брянские контрактники смогут получить единовременно миллион рублей

Такое решение было принято депутатами областной брянской Думы на внеочередном заседании. Размер выплаты вырастет с 400 тысяч рублей до 600. Выплаты коснутся также и военнослужащих войск национальной гвардии России.

Таким образом, поступая на военную службу по контракту, жители Брянска будут получать 1 миллион рублей, из которых 600 тысяч – региональная выплата и 400 тысяч – федеральная, также у них будет ежемесячная зарплата размером 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что правительство РФ дополнительно направило на поддержку жителей Курской области 15,5 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

