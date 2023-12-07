Вынесен приговор экс-советникам Минобороны РФ по делу о надувных танках

Вынесен приговор двум офицерам министерства обороны России по делу о надувных танках. Оба получили по четыре года, одному месяцу колонии общего режима, передает ТАСС.

Вердикт огласили в Мещанском районном суде российской столицы. На скамье подсудимых – бывший советник отдела главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Юрий Здравило и экс-ведущий советник департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Виталий Ликучев.

С каждого также взыскан штраф по 900 тысяч рублей. В колонию осуждённые не отправятся, поскольку им зачли срок нахождения в следственном изоляторе и под домашним арестом.