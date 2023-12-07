Вынесен приговор экс-советникам Минобороны РФ по делу о надувных танках
Вынесен приговор двум офицерам министерства обороны России по делу о надувных танках. Оба получили по четыре года, одному месяцу колонии общего режима, передает ТАСС.
Вердикт огласили в Мещанском районном суде российской столицы. На скамье подсудимых – бывший советник отдела главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Юрий Здравило и экс-ведущий советник департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Виталий Ликучев.
С каждого также взыскан штраф по 900 тысяч рублей. В колонию осуждённые не отправятся, поскольку им зачли срок нахождения в следственном изоляторе и под домашним арестом.
Согласно материалам уголовного дела, офицеры требовали взятку в размере 7,4 миллиона рублей за общее покровительство у руководителя компании «НПП «Русбал». Она занимается производством маскировочного оборудования, в том числе надувных макетов боевой техники в натуральную величину.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Здравило и Ликучев были взяты под стражу в сентябре 2020 года. Произошло это при передаче оперативниками ФСБ бумажной «куклы», имитирующей деньги.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Ирана прибыл в Москву на встречу с Путиным
- СМИ: Директор брянской школы была задержана после стрельбы
- Объединённый рост гриппа и COVID впервые фиксируется в РФ
- Володин: Госдума запретила взимать банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ
- Решетников: охранники и бухгалтеры снижают производительность труда
- Вынесен приговор экс-советникам Минобороны РФ по делу о надувных танках
- Умерла актриса из фильма «Проданный смех» Людмила Бржозовская
- Попова: общее число заболевших в России корью и коклюшем не критично
- McDonald’s анонсировал запуск сети кафе под брендом CosMc’s в 2024 году
- Григоренко: Россияне смогут получать посылки по биометрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru