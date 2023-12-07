Вынесен приговор экс-советникам Минобороны РФ по делу о надувных танках

Вынесен приговор двум офицерам министерства обороны России по делу о надувных танках. Оба получили по четыре года, одному месяцу колонии общего режима, передает ТАСС.

Вердикт огласили в Мещанском районном суде российской столицы. На скамье подсудимых – бывший советник отдела главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Юрий Здравило и экс-ведущий советник департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Виталий Ликучев.

С каждого также взыскан штраф по 900 тысяч рублей. В колонию осуждённые не отправятся, поскольку им зачли срок нахождения в следственном изоляторе и под домашним арестом.

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Согласно материалам уголовного дела, офицеры требовали взятку в размере 7,4 миллиона рублей за общее покровительство у руководителя компании «НПП «Русбал». Она занимается производством маскировочного оборудования, в том числе надувных макетов боевой техники в натуральную величину.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Здравило и Ликучев были взяты под стражу в сентябре 2020 года. Произошло это при передаче оперативниками ФСБ бумажной «куклы», имитирующей деньги.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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