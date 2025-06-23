Песков заявил о негативных последствиях ударов США по Ирану

По его словам, последствий, которые наступят после этого, пока не понимает никто.

«А последствия будут негативные», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия осуждает удары США по Ирану, так как они увеличили число участников конфликта, сообщает RT.

