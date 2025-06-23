Песков заявил о негативных последствиях ударов США по Ирану
23 июня 202515:08
Состоявшиеся удары США по Ирану являются беспрецедентными. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, последствий, которые наступят после этого, пока не понимает никто.
«А последствия будут негативные», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия осуждает удары США по Ирану, так как они увеличили число участников конфликта, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru