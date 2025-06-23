Обвинение запросило для Тимура Иванова 14,5 года колонии

Иванов обвиняется в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме лишения свободы, прокурор потребовал кофискации имущества экс-замминистра.

Для второго фигуранта дела Антона Филатова обвинение запросило 14 лет колонии.

Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что бывшая жена Иванова вернула девичью фамилию и сменила данные в ИП, сообщает RT.

