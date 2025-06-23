Обвинение запросило для Тимура Иванова 14,5 года колонии
Сторона обвинения запросила для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова наказание в виде 14,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Иванов обвиняется в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме лишения свободы, прокурор потребовал кофискации имущества экс-замминистра.
Для второго фигуранта дела Антона Филатова обвинение запросило 14 лет колонии.
Процесс проходит в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что бывшая жена Иванова вернула девичью фамилию и сменила данные в ИП, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил о негативных последствиях ударов США по Ирану
- Музей длиною в 15 лет. Как казаки из Измайлова перебрались в Хамовники
- Обвинение запросило для Тимура Иванова 14,5 года колонии
- Хинштейн: Под Суджей мародеры убили начальника военной полиции
- СМИ: Военная база США в Сирии подверглась атаке
- Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
- Песков: Все страны имеют право на мирный атом
- Запашный заявил, что пострадавший от нападения льва Зубков должен выздороветь
- Кирсти Ковентри вступила в должность главы МОК
- Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru