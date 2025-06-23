Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
Венгрия и Словакия заблокировали новый, 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В эфире телеканала М1 он указал, что Будапешт не позволит, чтобы его «заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины».
По его словам, Венгрия и Словакия решили заблокировать новые санкции из-за того, что Евросоюз намерен запретить им закупать выгодную и надёжную российскую энергию.
Ранее в Еврокомиссии заявили о желании ввести полный запрет на закупку газа у России в качестве торговой нормы, что не позволит членам Евросоюза использовать право вето, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
- Песков: Все страны имеют право на мирный атом
- Запашный заявил, что пострадавший от нападения льва Зубков должен выздороветь
- Кирсти Ковентри вступила в должность главы МОК
- Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана
- СМИ: США могут отключить интернет в Евросоюзе
- «Осуждаем и выражаем сожаление»: Песков высказался об ударах США по Ирану
- Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины
- Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
- Иран рассматривает возможность приостановки сотрудничества с МАГАТЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru