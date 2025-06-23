Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС

В эфире телеканала М1 он указал, что Будапешт не позволит, чтобы его «заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины».

По его словам, Венгрия и Словакия решили заблокировать новые санкции из-за того, что Евросоюз намерен запретить им закупать выгодную и надёжную российскую энергию.

Ранее в Еврокомиссии заявили о желании ввести полный запрет на закупку газа у России в качестве торговой нормы, что не позволит членам Евросоюза использовать право вето, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».