Из-за конфликта вокруг Украины вырос спрос на надувные вооружения
Конфликт вокруг Украины вызвал рост спроса на надувные муляжи вооружения, сообщает Associated Press со ссылкой на чешского производителя ложных военных целей Inflatech.
Он заявил о всплеске спроса, так как надувные вооружения могут использоваться в качестве ложных целей. За год продажи компании выросли на 30%.
Inflatech занимается производством надувных версий танков, бронетранспортеров, гаубиц и даже самолетов. На предприятии не подтвердили, что продукция поставляется Украине.
Ранее Россия отказалась предоставлять данные о своей армии в рамках Венского документа ОБСЕ.
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