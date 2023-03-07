Из-за конфликта вокруг Украины вырос спрос на надувные вооружения

Конфликт вокруг Украины вызвал рост спроса на надувные муляжи вооружения, сообщает Associated Press со ссылкой на чешского производителя ложных военных целей Inflatech.

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Он заявил о всплеске спроса, так как надувные вооружения могут использоваться в качестве ложных целей. За год продажи компании выросли на 30%.

Inflatech занимается производством надувных версий танков, бронетранспортеров, гаубиц и даже самолетов. На предприятии не подтвердили, что продукция поставляется Украине.

Ранее Россия отказалась предоставлять данные о своей армии в рамках Венского документа ОБСЕ.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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