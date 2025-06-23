СМИ: Военная база США в Сирии подверглась атаке

Расположенная на северо-востоке Сирии военная база США подверглась нападению. Об этом со ссылкой на источники сообщает иранское агентство Mehr.

Президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию

Иракское агентство Al-Maalomah, в свою очередь, указало, что речь идёт об объекте в провинции Эль-Хасака, который попал под миномётный обстрел.

Кто атаковал американскую военную базу не уточняется.

Ранее бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что Иран может ударить по военным базам США, сообщает RT.

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Фото: соцсети/OIRSpox
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