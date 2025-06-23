СМИ: Военная база США в Сирии подверглась атаке
23 июня 202514:17
Расположенная на северо-востоке Сирии военная база США подверглась нападению. Об этом со ссылкой на источники сообщает иранское агентство Mehr.
Иракское агентство Al-Maalomah, в свою очередь, указало, что речь идёт об объекте в провинции Эль-Хасака, который попал под миномётный обстрел.
Кто атаковал американскую военную базу не уточняется.
Ранее бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что Иран может ударить по военным базам США, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru