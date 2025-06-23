СМИ: Военная база США в Сирии подверглась атаке

Иракское агентство Al-Maalomah, в свою очередь, указало, что речь идёт об объекте в провинции Эль-Хасака, который попал под миномётный обстрел.

Кто атаковал американскую военную базу не уточняется.

Ранее бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что Иран может ударить по военным базам США, сообщает RT.

