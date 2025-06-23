Хинштейн: Под Суджей мародеры убили начальника военной полиции

По его словам, до перехода в Суджанский район Жаров служил в Кореневском и Глушковском районах, везде помогал оставшимся в приграничье местным жителям.

«Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», - написал он.

Хинштейн также выразил соболезнования родным и близким погибшего, добавив, что подозреваемые в убийстве Жарова задержаны.

Ранее суд подтвердил пожизненные сроки двум контрактникам за убийство семьи в Волновахе в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».