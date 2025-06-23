Хинштейн: Под Суджей мародеры убили начальника военной полиции
Начальник военной полиции Суджанского района Курской области Алексей Жаров с позывным «Жара» погиб при попытке задержать мародеров. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, до перехода в Суджанский район Жаров служил в Кореневском и Глушковском районах, везде помогал оставшимся в приграничье местным жителям.
«Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», - написал он.
Хинштейн также выразил соболезнования родным и близким погибшего, добавив, что подозреваемые в убийстве Жарова задержаны.
Ранее суд подтвердил пожизненные сроки двум контрактникам за убийство семьи в Волновахе в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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