Вымирание россиян оказалось рекордным

В 2018 году также наблюдалась убыль населения: превышение числа умерших над числом родившихся составило 173,4 тысячи человек. В 2019 году за период с января по сентябрь 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, а в 32 субъектах РФ - в 1,5-2,1 раза.

Ранее в эфире НСН доктор экономический наук, завотделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН Алла Иванова отметила, что без миграции и существенного миграционного прироста убыль населения России остановить не получится.

«У Росстата есть несколько вариантов прогнозов, в том числе сложившихся трендов и так называемый оптимистический, если будут реализованы меры, которые должны способствовать росту рождаемости и снижению смертности и росту миграции. Без миграционного прироста в ближайшие годы ожидать даже выхода из режима сокращения населения не приходится. Потому что естественная убыль населения до 2024 года будет сохраняться точно, а, вероятно, и дольше. Режим воспроизводства населения пока не дает оснований говорить о возможности выхода из демографической ямы», — заявила она.

