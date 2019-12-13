Вымирание россиян оказалось рекордным
Убыль населения в России оказалась рекордной за последние 11 лет, следует из отчетов Росстата. При этом отмечается, что восполнения населения не происходит даже за счет увеличения числа мигрантов, пишет Ura.ru.
«За январь—сентябрь 2019 года естественная убыль населения в России составила 236,9 тысяч человек. Выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тысяч человек», — цитирует РБК документ ведомства.
В 2018 году также наблюдалась убыль населения: превышение числа умерших над числом родившихся составило 173,4 тысячи человек. В 2019 году за период с января по сентябрь 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, а в 32 субъектах РФ - в 1,5-2,1 раза.
Ранее в эфире НСН доктор экономический наук, завотделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН Алла Иванова отметила, что без миграции и существенного миграционного прироста убыль населения России остановить не получится.
«У Росстата есть несколько вариантов прогнозов, в том числе сложившихся трендов и так называемый оптимистический, если будут реализованы меры, которые должны способствовать росту рождаемости и снижению смертности и росту миграции. Без миграционного прироста в ближайшие годы ожидать даже выхода из режима сокращения населения не приходится. Потому что естественная убыль населения до 2024 года будет сохраняться точно, а, вероятно, и дольше. Режим воспроизводства населения пока не дает оснований говорить о возможности выхода из демографической ямы», — заявила она.
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