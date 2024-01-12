Вылов сардины иваси в 2023 году стал самым высоким за постсоветский период

Российские рыбаки в 2023 году удвоили вылов сардины иваси по сравнению с 2022 годом (544 тысяч тонн), сообщается в материалах Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Отмечается, что это рекордный показатель для отрасли за весь постсоветский период. Эксперты называют иваси подходящей заменой сельди, к которой стоит присмотреться.

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А производство красной икры в России за январь – октябрь выросло в 2,1 раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику привёл глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, он сослался на соответствующие данные «ВетИС» (Государственная информационная система в области ветеринарии).

Всего за 10 месяцев в стране произведено 34,7 тысяч тонн икры лососевых видов рыб. Как пояснил Данкверт, это стало возможным, благодаря успешной лососевой путине. За сезон выловлено 609 тысяч тонн красной рыбы, это второй результат после рекордного 2018 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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