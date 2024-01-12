Вылов сардины иваси в 2023 году стал самым высоким за постсоветский период

Российские рыбаки в 2023 году удвоили вылов сардины иваси по сравнению с 2022 годом (544 тысяч тонн), сообщается в материалах Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Отмечается, что это рекордный показатель для отрасли за весь постсоветский период. Эксперты называют иваси подходящей заменой сельди, к которой стоит присмотреться.