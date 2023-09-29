«Есть свой тунец»: В России призвали развивать собственный рыболовный промысел

Ранее министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии заявил, что японские власти прилагают все усилия, чтобы предотвратить введение в России запрета на ввоз японских морепродуктов, который возможен из-за опасений вокруг сброшенной в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Отмечается, что Россия в прошлом году закупила морепродуктов почти на $2 млн. Мартынов назвал эту сумму очень небольшой и рассказал, что Россия закупает у Японии.

«Традиционно мы покупаем тунца для суши и сайру. К сожалению, вся сайра ушла в Мировой океан. Наши суда там по некоторым причинам не работают, в отличие от японских кораблей. Сайра находится в исключительной экономической зоне поблизости от японских берегов, поэтому мы и покупаем ее. Однако Россия может приобретать сайру у Китая, Тайваня и некоторых других стран, работающих в открытой части Мирового океана. Большой беды для нас в этом не будет», — сказал Мартынов.

По словам собеседника НСН, в России начали вылавливать голубого тунца.

«В 2023 году наука впервые подтвердила, что можно выловить на Дальнем Востоке порядка 200 тонн очень дорогого голубого тунца — того самого, который мы покупаем в Японии. Несколько особей уже удалось выловить на Сахалине. Если в следующем году ситуация повторится, мы сможем самостоятельно добывать тунца и закрывать российский рынок. Для нас это несколько забытый промысел. Мы никогда не работали в исключительной экономической зоне России и не вылавливали тунца, потому что его просто не было. С изменением климата и увеличением Корейского течения, которое доходит фактически до севера Приморского края, в наши воды начали заходить теплые виды, в том числе и голубой тунец. Это очень хороший сигнал. Возможно, с 2024 года некоторые компании будут уже ориентироваться на голубого тунца и вылавливать его в исключительной экономической зоне России недалеко от Приморья», — добавил эксперт.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья напомнил также о существовании межправительственного соглашения России и Японии.

«Мы ловим в японской зоне некоторые виды — сардину, иваси, скумбрию, японцы что-то вылавливают у нас. Но это вопросы, которые решаются на межправительственном уровне. Организации, ведущие коммерческий промысел, в этом не участвуют», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что из-за решения Токио сбросить в океан очищенную воду с АЭС «Фукусима-1», экспорт японской рыбы существенно сократился. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

