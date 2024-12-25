«Выкинули сто детей!»: В Пскове разгоняют секцию воркаута, а в Москве жалуются на лифты

Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил 2024 году сотни жалоб от россиян, оставшихся один на один со своими проблемами из-за бездействия чиновников, при этом многие проблемы удалось решить.

Нам удалось помочь жителям Казани, Твери, Чебоксар, Марфино, Демихово, Селятино, Тейково, Домодедово, хутора Верхнеадагум, аула Козет - и это далеко не полный список. География обращений была гораздо шире, при этом большинство губернаторов и министров оперативно реагировали на запросы НСН.

«Кривая линия» стала для многих россиян последней надеждой и палочкой-выручалочкой. Ну а в преддверии праздников к нам пришли сигналы SOS из Пскова и Москвы, где тоже не все так идеально, как кажется.