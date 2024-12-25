«Выкинули сто детей!»: В Пскове разгоняют секцию воркаута, а в Москве жалуются на лифты
Псковские спортсмены попали в разряд «неугодных» после отказа выступать на винном фестивале, а жители московской 17-этажки бессильны перед «вечной проблемой» с лифтами.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил 2024 году сотни жалоб от россиян, оставшихся один на один со своими проблемами из-за бездействия чиновников, при этом многие проблемы удалось решить.
Нам удалось помочь жителям Казани, Твери, Чебоксар, Марфино, Демихово, Селятино, Тейково, Домодедово, хутора Верхнеадагум, аула Козет - и это далеко не полный список. География обращений была гораздо шире, при этом большинство губернаторов и министров оперативно реагировали на запросы НСН.
«Кривая линия» стала для многих россиян последней надеждой и палочкой-выручалочкой. Ну а в преддверии праздников к нам пришли сигналы SOS из Пскова и Москвы, где тоже не все так идеально, как кажется.
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Жители московской 17-этажки на Щелковском шоссе устали от «вечной проблемы». В их доме постоянно ломаются лифты и людям приходится карабкаться на высокие этажи. Или оставаться дома, как пенсионерка, которой жизненно необходим свежий воздух.
«Управляющая компания - они только деньги пожирают и больше ничего не делают от слова "совсем". Дворников у них нет, уборщиц нет, ничего не ремонтируют, все разваливается. С лифтами вообще отдельная история, они неделями не работают. При этом у нас 17 этажей, здесь живут и дети маленькие, и мамы с колясками, пенсионеры, инвалиды. У нас бабушка- инвалид на 17 этаже живет, она инвалид именно по легким, ей надо на улице дышать. К сожалению, она еле ходит, ее сопровождают также пенсионного возраста сын и его жена. Тут на самом деле очень все печально. Они объясняют, что у них инструментов нет: то у них ремонтировать нечем, то ждите весны. Проблема с лифтами постоянно, они через день не работают. Все наши обращения бесполезны, люди уже смирились, и я уже не знаю, куда стучаться», - рассказал НСН житель проблемного дома Сергей Демидов.
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев ранее помог «Кривой линии» решить похожую проблему с лифтами в Домодедово. Мы попросили мэра Москвы Сергея Собянина разобраться с ситуацией с домом на Щелковском шоссе
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Ну а в Пскове происходит странная история с секцией воркаута, которая работала в городе с 2010 года и воспитала немало чемпионов. После отказа развлекать гостей фестиваля виноделия на спортсменов начались гонения. В итоге в середине декабря около ста детей остались без зала для занятий.
«Уже третий год в центре древнего города, где зародилась Русь, проводят винный фестиваль. Но проблема не в этом, а в том, что местные власти начали нас привлекать как спортсменов, причем не просто так привлекать, а в добровольно-принудительном порядке. Нам пообещали проблемы, если мы не будем участвовать там с развлекательными мероприятиями. Так как они нам помогали, они считают, что мы как рабы что ли обязаны им теперь по гроб жизни? Мы отказались участвовать в фестивале и с тех пор продолжаются разные сложности. Ну а в середине декабря нас выгнали из зала, всё, 100 детей выкинули! При этом детям раздавали листовки с просьбой уйти из нашей секции, родителям звонили, тренеров моих в спорткомитет приглашали моих, чтобы они ушли. Они им сейчас продолжают звонить», – рассказал НСН лидер воркаут-движения в Псковской области Виталий Дидыч.
Мы обратились в Минспорта России и к псковскому губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой разобраться в ситуации.
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Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
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