Выигравший миллиард в лотерею россиянин обратился за призом

Четвертый победитель розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» обратился за призом к распространителю лотерейных билетов «Столото».

В организации рассказали, что получили все необходимые документы по почте. Там отметили, что победитель имеет право остаться анонимным. Если после завершения всех формальностей счастливчик пожелает публично рассказать о своей истории победы, то «Столото» ею поделится.

Житель Смоленска выиграл в лотерею 140 млн рублей

Лотерейный тираж года «Русского лото» «Новогодний миллиард» прошел 1 января 2025 года. По его итогам появился четвертый лотерейный миллиардер и 90 новых лотерейных миллионеров. Билет с выигрышем в 1 миллиард рублей приобрели на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что москвичка выиграла 100 млн рублей в лотерею, покупая мед в торговом центре.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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