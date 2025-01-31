Выигравший миллиард в лотерею россиянин обратился за призом

Лотерейный тираж года «Русского лото» «Новогодний миллиард» прошел 1 января 2025 года. По его итогам появился четвертый лотерейный миллиардер и 90 новых лотерейных миллионеров. Билет с выигрышем в 1 миллиард рублей приобрели на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что москвичка выиграла 100 млн рублей в лотерею, покупая мед в торговом центре.



