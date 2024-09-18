Житель Смоленска выиграл в лотерею 140 млн рублей
Предприниматель из Смоленска выиграл 140 млн рублей в лотерею «Спортлото "4 из 20"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей страны «Столото».
«Двадцать восьмого августа 2024 года, в ходе 8814-го тиража... был разыгран многомиллионный суперприз — 140 697 536 рублей. Самым удачливым участником оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска», — отмечается в сообщении.
По словам победителя, незадолго до выигрыша ему приснился «кот, который испачкал всю квартиру». Считается, что такой сон предсказывает финансовый успех.
Дмитрий планирует потратить выигрыш на покупку дома с большим участком, вложить часть денег в расширение бизнеса, а также пожертвовать средства на благотворительность.
Ранее юрист из Самарской области выиграл в лотерею «Спортлото "6 из 45"» 56 млн рублей, напоминает 360.ru.
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