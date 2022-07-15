Регионам предложили выплачивать премии за борьбу с борщевиком
Депутат петербургского законодательного собрания Павел Крупник предложил ввести премии для регионов, которые успешно борются с борщевиком. Свое предложение он направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, сообщает RT.
В частности, предлагается ежегодно подводить итоги эффективности борьбы каждого региона России с распространением борщевика и выделять дополнительные средства тем субъектам, которые окажутся во главе рейтинга.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Георгий Арапов направил в Минприроды предложение разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- Регионам предложили выплачивать премии за борьбу с борщевиком
- Минобороны РФ объяснило удар «Калибрами» по дому офицеров в Виннице
- СМИ: Евросоюз внесет поправки в санкции против России
- Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского бойца
- Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»
- В Совфеде назвали Канаду одной из самых русофобских стран
- В КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР
- СМИ: Евросоюз выделит Украине 1 миллиард вместо 9 млрд
- НМ ЛНР: Украинское командование выводит подразделения из Северска
- Россияне стали чаще покупать водку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru