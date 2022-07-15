Регионам предложили выплачивать премии за борьбу с борщевиком

Депутат петербургского законодательного собрания Павел Крупник предложил ввести премии для регионов, которые успешно борются с борщевиком. Свое предложение он направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, сообщает RT.

В частности, предлагается ежегодно подводить итоги эффективности борьбы каждого региона России с распространением борщевика и выделять дополнительные средства тем субъектам, которые окажутся во главе рейтинга.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Георгий Арапов направил в Минприроды предложение разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком.

