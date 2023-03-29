Россияне раскрыли затраты на старт дачного сезона
Большинство россиян готовы израсходовать на начало дачного сезона не более 50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», сообщило издание «Известия».
В опросе участвовали более 1500 респондентов старше 18 лет из всех российских регионов. Затраты до 50 тысяч рублей планируют 60% опрошенных, 15% готовы отдать от 50 до 100 тысяч рублей, 8% потратят до 150 тысяч рублей.
Наиболее популярным видом работ на даче оказалась посадка различных культур (ей планируют заняться 59% респондентов). Почти каждый пятый дачник (21%) обустроит зону барбекю, а 19% опрошенных установят на даче бассейн. Каждый десятый респондент готовится к ремонту дачного дома, а 7% собираются утеплить санузел. Обустройством водопровода, канализации, а также газификацией займутся 6% дачников.
Ранее сообщалось, что в России с 1 марта разрешается готовить шашлык в пяти метрах от дачного дома. Соответствующие поправки внесены в Правила противопожарного режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru