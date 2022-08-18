«Выйдут на свободу озлобленные»: В России всерьез задумались о проблеме переполненных тюрем
Иван Мельников поддержал риторику председателя Верховного суда России о том, что нужно «меньше сажать людей» - не заключать под стражу неопасных преступников в ходе следствия.
Проблема переполненных тюрем становится все более острой и актуальной, о ней говорят на всех уровнях, но для ее решения необходимо перестраивать целую систему, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что число фигурантов дел, заключённых под стражу по решению суда, сократилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда меры пресечения избирались прокурорами. Также он отметил, что следует чаще применять меры пресечения, которые не связаны с арестом. По словам Мельникова, количество фигурантов, заключенных под стражу, действительно уменьшилось, но по сравнению с 90-ми годами.
«Пока проблема не решена, необходимо еще уменьшать количество избираемых мер пресечения в виде ареста, меньше надо сажать – простым языком говорил Лебедев. Сейчас все изоляторы в Москве, например, переполнены, люди спят на полу. Надо разбираться, надо что-то с этим делать, мы же не хотим, чтобы тюрьмы были переполнены как в 90-е. За что сажать людей? Журналистов, женщин, за экономические преступления? Проблема существует, нельзя делать вид, что этого нет», - отметил он.
Мельников также предупредил, что через несколько лет все эти люди выйдут на свободу озлобленными из-за несправедливого к себе отношения, а также не будут знать, где и как себя применить.
«Через определенное количество времени все это огромное количество людей, которые сидят в тюрьмах, выйдут, они будут никому не нужны, они продолжат преступную деятельность, выйдут озлобленными, у них не будет выбора, когда они там сидят как селедки в бочке. За правами никто не смотрит, я пока не вижу существенных улучшений, по моей информации я вижу, что все равно продолжаются нарушения прав граждан, люди жалуются регулярно, тема пыток не пропала пока, нет независимых наблюдательных комиссий», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В федеральном законе «О противодействии коррупции» появляется новая категория служащих, которые теперь будут отвечать за правонарушения соответствующей направленности, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Генсек ООН: Продовольственный кризис не решить без РФ
- Белгородский губернатор сообщил о пожаре на складе боеприпасов в регионе
- В Саратове женщина подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка
- Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме 1+1
- Зеленский потребовал особые условия для переговоров с Россией
- ООН считает, что до полного прекращения военных действий на Украине еще далеко
- Эрдоган: Анкара продолжит прилагать усилия для мира на Украине
- Киев и Анкара подписали меморандум о восстановлении Украины
- Владельцы заменившей Starbucks сети Stars Coffee опровергли продажу алкоголя в кофейнях
- Генсек ООН призвал договориться о гражданском статусе Запорожской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru