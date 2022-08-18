«Выйдут на свободу озлобленные»: В России всерьез задумались о проблеме переполненных тюрем

Проблема переполненных тюрем становится все более острой и актуальной, о ней говорят на всех уровнях, но для ее решения необходимо перестраивать целую систему, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что число фигурантов дел, заключённых под стражу по решению суда, сократилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда меры пресечения избирались прокурорами. Также он отметил, что следует чаще применять меры пресечения, которые не связаны с арестом. По словам Мельникова, количество фигурантов, заключенных под стражу, действительно уменьшилось, но по сравнению с 90-ми годами.

«Пока проблема не решена, необходимо еще уменьшать количество избираемых мер пресечения в виде ареста, меньше надо сажать – простым языком говорил Лебедев. Сейчас все изоляторы в Москве, например, переполнены, люди спят на полу. Надо разбираться, надо что-то с этим делать, мы же не хотим, чтобы тюрьмы были переполнены как в 90-е. За что сажать людей? Журналистов, женщин, за экономические преступления? Проблема существует, нельзя делать вид, что этого нет», - отметил он.